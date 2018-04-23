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    Минобороны: Любая провокация противника будет незамедлительно, решительно и жестко пресекаться

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны распространило заявлении о ситуации на линии фронта.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, в заявлении отмечается, что не исключено, что пособники смещенного с власти кровавого и криминального режима прибегнут к различным провокациям с целью нагнетания обстановки на линии соприкосновения войск.

    "В связи с этим сообщаем, что подразделения Азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта, наши подразделения соблюдают режим прекращения огня, мы не являемся сторонниками усиления напряженности и министерство обороны не проводит каких-либо мероприятий по скоплению военной техники на линии фронта.

    Заявляем, что любая провокация противника, направленная на обострение ситуации на линии соприкосновения войск, будет незамедлительно, решительно и жестко пресекаться", - говорится в заявлении.

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