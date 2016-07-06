Министр обороны Азербайджана побывал в военной части на линии фронта

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ По случаю праздника Рамазан руководство министерства обороны побывало в военной части на линии фронта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Неджмеддин Садыков поинтересовались существующим положением на передовой линии обороны, боеспособностью, организацией и ведением боевого дежурства на высоком уровне, в том числе духовно-психологическим состоянием военнослужащих, социально-бытовыми условиями.

Министр обороны ознакомился с оперативными условиями.

З.Гасанов поздравил личный состав с праздником и выразил уверенность в том, что личный состав Вооруженных сил, оставаясь верен Конституции Азербайджанской Республики, воинской клятве и Уставу, и впредь будет с честью выполнять свой служебный долг и повышать боевую и морально-психологическую подготовку во имя восстановления территориальной целостности республики и освобождения наших исконных земель от оккупантов. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в службе.

Министр дал соответствующие поручения по усовершенствованию линии обороны и повышению боеспособности.

В конце министр пообедал вместе с солдатами, за чайным столом побеседовал с военнослужащими, несущими военное дежурство на передовой линии.