Министерство обороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 49 раз

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня на различных направлениях фронта нарушен 49 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Чинари и Айгепар Бердского района Республики Армения обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Агбулаг и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Юсифджанлы, Мярзили, Сарыджалы, Джавахирли, Кянгярли, Гарагашлы, Баш Гярвянд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Гёйгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского района.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.