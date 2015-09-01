Минобороны Азербайджана подтвердило факт нарушения режима прекращения огня в Тертерском районе и ранения 3 гражданских лиц

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана подтвердило факт нарушения режима прекращения огня армянами в Тертерском районе и ранения 3 гражданских лиц.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня в направлении Тертерского района и обстреляли палатку в селе Гапанлы, где проходило торжество. В результате этого были ранены трое гражданских лиц.

Отметим, что армяне обстреляли палатку, где отмечали обрезание сына жителя села Барата Сулейманова, в результате чего огнестрельные ранения получили сестры Мушкюназ Алиева и Медина Танрывердиева и 3-летняя Захра Ализаде.

Все трое госпитализированы.