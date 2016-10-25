МИД: Встреча спецпредставителя ЕС с Кареном Мирзояном заранее согласована с Азербайджаном

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Встреча спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Гербера Зальбера с Кареном Мирзояном в Ереване носил характер встречи с армянской общиной нагорно-карабахского региона Азербайджана. Эта встреча была заранее согласована с азербайджанской стороной".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя встречу К.Мирзояна со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Г.Зальбером.

Х.Гаджиев отметил, что за время визита в Баку Г.Зальбер встретится также с представителями азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана: "Мы не сомневаемся, что однажды азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха будут жить в этом регионе сообща, в условиях мира и спокойствия. Поэтому продолжение усилий по достижению мира, согласия и сосуществования между обеими общинами Нагорного Карабаха имеет важное значение. Мы рассматриваем эти вопросы, как важные аспекты целого мирного процесса, которым следует уделить особое внимание".