​МИД: Турция осуждает проведение нелегитимных "выборов", нарушающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Турция осуждает нелегитимные выборы, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, связанном с проводимыми в Нагорном Карабахе нелегитимными "выборами".

В заявлении внешнеполитического ведомства Турции подчеркивается, что данные "выборы" являются доказательством открытого нарушения принципов ОБСЕ и резолюций Совбеза ООН: "Предстоящие 13 сентября в оккупированном Арменией уже около 20-ти лет нагорно-карабахском регионе "местные выборы" схожи с прошедшими 3 мая 2015 года "парламентскими выборами". Подобные действия наносят урон усилиям, направленным на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

В заявлении отмечается о непризнании Турцией указанных незаконных выборов: "Входящая в членство Минской группы ОБСЕ Турция будет и впредь поддерживать усилия, направленные на справедливое и устойчивое урегулирование нагорно-карабахского конфликта".