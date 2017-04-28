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    МИД Азербайджана: О результатах трехсторонней встречи министров будет доложено главам государств

    Были подробно обсуждены субстантивные переговоры, проводимые на уровне президентов, на основе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге© Report

    Баку. 28 апреля.REPORT.AZ/ "Министры иностранных дел доложат главам государств о результатах, проведенных в Москве трехсторонних обсуждений". 

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя московскую встречу министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении.  

    "28 апреля по инициативе и приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве прошла трехсторонняя  встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении. На встрече были подробно обсуждены субстантивные переговоры, проводимые на уровне президентов, на основе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге", - подчеркнул руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.  

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