МИД Азербайджана ответило Налбандяну

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Хотелось бы напомнить министру иностранных дел Армении, что, как отмечается в принятом в 1995 году будапештском документе о мандате сопредседателей, позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта основывается на международное право, устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и резолюции Совбеза ООН. В резолюциях Совбеза ООН выражается требование о незамедлительном, безоговорочном и полном выводе захватнических войск Армении с оккупированных азербайджанских территорий".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя слова, высказанные главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном на проведенной в Москве пресс-конференции.

"Если министр иностранных дел Армении считает, что позиция Армении в вопросе урегулирования конфликта соответствует позиции международной общественности и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в этом случае она должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий и приступить к работе над большим мирным соглашением. Спрашивается, почему Армения отказывается от работы над большим мирным соглашением и отклоняет все призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ на высоком уровне?

В действительности, своим заявлением, министр иностранных дел Армении в очередной раз разоблачает основывающуюся на ложь и домыслы свою политику в переговорном процессе.

Поэтому, следует серьезным образом пересмотреть вопрос применения санкций и принудительных механизмов против Армении, старающейся сохранить статус-кво, возникший в результате осуществляемой против Азербайджана оккупационной и захватнической политики", - сказал Х.Гаджиев.