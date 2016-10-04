Минская группа ОБСЕ ждет согласия президентов Азербайджана и Армении на встречу по Карабаху

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ надеются на согласие президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна - на проведение следующей встречи по нагорно-карабахскому урегулированию.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

"Надеемся, что президенты выразят согласие для проведения следующей встречи. На данное время дата и место следующей встречи не определены", - сказал Д.Уорлик.

По его словам, сопредседатели работают со сторонами конфликта для его разрешения.