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    Международная кризисная группа: Дипломатия может предотвратить новую эскалацию карабахского конфликта

    Разочарование в мирном процессе будет расти, если главы МИД не рассмотрят важнейшие политические аспекты будущего урегулирования

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Встреча на этой неделе между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, вероятно, будет сосредоточена на вопросах безопасности, в том числе международных наблюдателей в Нагорном Карабахе. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя программ Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалены Гроно под названием "Политика и безопасность держат друг друга в заложниках в Нагорном Карабахе".

    При этом, по ее мнению, разочарование в мирном процессе будет расти, если оба министра иностранных дел не рассмотрят важнейшие политические аспекты будущего урегулирования.

    "Есть надежда на то, что дипломатия может предотвратить новую эскалацию, которая в худшем случае может спровоцировать региональный пожар ...", - отмечает М.Гроно.

    Политические аспекты будущего урегулирования, основанного на взаимных уступках, должны быть решены с помощью международных мер безопасности, говорится в статье.

    Напомним, очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится 18 января в Кракове. 

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