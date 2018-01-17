Международная кризисная группа: Дипломатия может предотвратить новую эскалацию карабахского конфликта

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Встреча на этой неделе между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, вероятно, будет сосредоточена на вопросах безопасности, в том числе международных наблюдателей в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя программ Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалены Гроно под названием "Политика и безопасность держат друг друга в заложниках в Нагорном Карабахе".

При этом, по ее мнению, разочарование в мирном процессе будет расти, если оба министра иностранных дел не рассмотрят важнейшие политические аспекты будущего урегулирования.

"Есть надежда на то, что дипломатия может предотвратить новую эскалацию, которая в худшем случае может спровоцировать региональный пожар ...", - отмечает М.Гроно.

Политические аспекты будущего урегулирования, основанного на взаимных уступках, должны быть решены с помощью международных мер безопасности, говорится в статье.

Напомним, очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится 18 января в Кракове.