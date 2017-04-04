Мехмет Перинчек присоединился к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Доктор исторических наук Стамбульского Университета Мехмет Бора Перинчек сделал заявление, в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Осознавая необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, уважая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Армении, а также международно-признанных границ обоих государств. Также понимаю важность выполнения принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Считаю очень важными усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта. Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянского и азербайджанского народов, сформировавшиеся в результате многовекового мирного сосуществования, хочу отметить с сожалением, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, выражаю свою поддержку этой инициативе и заявляю о присоединении к "Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".