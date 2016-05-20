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    Медаль военнослужащего, павшего шехидом в апрельских боях, представлена его родителям - ФОТО

    Прапорщик Сархан Байрамов посмертно награжден медалью За отличие в военной службе 3-й степени

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, прапорщик Байрамов Сархан Огтай оглу, павший шехидом при предотвращении провокации армянских вооруженных подразделений на линии соприкосновения войск в апреле, был посмертно награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-й степени.

    Как сообщает Report, медаль 23-летнего шехида вручена его родителям на церемонии сорока дней в городе Загатала, где он родился. 

    На церемонии участвовали официальные лица министерства обороны, Исполнительной власти Загатальского района, представители общественности и близкие шехида.

    Медаль шехида была вручена его отцу.

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