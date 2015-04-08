Лавров: Никто не хочет, чтобы конфликт в Карабахе перешел в горячую фазу

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Никто не хочет, чтобы конфликт в Карабахе перешел в горячую фазу, даже мысли не допускаем".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

"Убежден, что, несмотря на риторику, этого никто из заинтересованных сторон не хочет", - добавил он.

Глава российского МИД также подчеркнул, что все действия нацелены на то, чтобы скорее найти взаимоприемлемое решение: "Россия будет продолжать усилия по созданию условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на взаимоприемлемой для Армении и Азербайджана основе. Мы обменялись оценками ситуации в Закавказье, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования".

В свою очередь, Э.Налбандян отметил, что альтернативы мирным переговорам в вопросе нагорно-карабахского урегулирования не существует.