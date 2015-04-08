 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лавров: Никто не хочет, чтобы конфликт в Карабахе перешел в горячую фазу

    Россия будет продолжать усилия по созданию условий для урегулирования нагорно- карабахского конфликта

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Никто не хочет, чтобы конфликт в Карабахе перешел в горячую фазу, даже мысли не допускаем".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном. 

    "Убежден, что, несмотря на риторику, этого никто из заинтересованных сторон не хочет", - добавил он.

    Глава российского МИД также подчеркнул, что все действия нацелены на то, чтобы скорее найти взаимоприемлемое решение: "Россия будет продолжать усилия по созданию условий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта на взаимоприемлемой для Армении и Азербайджана основе. Мы обменялись оценками ситуации в Закавказье, включая проблематику нагорно-карабахского урегулирования".

    В свою очередь, Э.Налбандян отметил, что альтернативы мирным  переговорам в вопросе  нагорно-карабахского урегулирования не существует.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi