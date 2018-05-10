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    Халаф Халафов: Нагорный Карабах не может быть стороной в переговорах

    © Report

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Нагорный Карабах не может быть стороной в переговорах".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    "Это нонсенс, нереально. Это не соответствует переговорному процессу и его предмету. Поскольку Нагорный Карабах является территорией Азербайджана".

    Он отметил, что формат переговоров давно утвержден и сепаратистский режим Нагорного Карабаха не может в нем участвовать  в качестве стороны: "Предметом обсуждений является только освобождение оккупированных земель и совместное проживание там армянского меньшинства с азербайджанцами". 

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