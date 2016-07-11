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    Грибаускайте: Литва выступает за исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта

    Посол Армении представил президенту Литвы переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Литва выступает за исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявила президент Литвы Далие Грибаускайте во время вручения новоназначенным послом Армении в Литве Тиграном Мкртчяном своих верительных грамот президенту.

    Посол Армении представил президенту Литвы переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Далие Грибаускайте подчеркнула, что Литва выступает за исключительно мирное урегулирование конфликта.

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