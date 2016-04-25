 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Госсекретарь Франции: Стороны нагорно-карабахского конфликта должны вернуться к переговорам

    Переговоры необходимы во избежание таких проявлений насилия, какие мы наблюдали в последнее время

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Франция, как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, призывает не прибегать к применению силы и вернуться к переговорному процессу.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Арлем Дезир  в Ереване.

    "Я привез с собой послание о том, что переговоры должны быть возобновлены. Переговоры необходимы во избежание таких проявлений насилия, какие мы наблюдали в последнее время. Мы должны объединить наши усилия, чтобы создать прочный мир, основанный на неприменении силы, принципе территориальной целостности и права наций на самоопределение", - отметил  Дезир.

    Госсекретарь  Франции также указал на необходимость разработки механизмов доверия и применения технических средств механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi