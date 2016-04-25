​Госсекретарь Франции: Стороны нагорно-карабахского конфликта должны вернуться к переговорам

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Франция, как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, призывает не прибегать к применению силы и вернуться к переговорному процессу.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Арлем Дезир в Ереване.

"Я привез с собой послание о том, что переговоры должны быть возобновлены. Переговоры необходимы во избежание таких проявлений насилия, какие мы наблюдали в последнее время. Мы должны объединить наши усилия, чтобы создать прочный мир, основанный на неприменении силы, принципе территориальной целостности и права наций на самоопределение", - отметил Дезир.

Госсекретарь Франции также указал на необходимость разработки механизмов доверия и применения технических средств механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.