Госкомиссия обнародовала список граждан Азербайджана, пропавших без вести в карабахском конфликте

Агдам. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В последние 2 года Рабочая группа ведет серьезные и срочные работы в области уточнения списка, касающегося пропавших без вести. На данный момент указанная работа завершилась. Однако с учетом гуманитарной стороны и чуткости вопроса, незначительные изменения в списке возможны".

Как сообщает Report, об этом, выступая на прошедшем в агдамском поселке Гузанлы форуме молодежи оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана под названием "Мы всегда готовы к защите Родины" ("Vətəni müdafiəyə daim hazırıq"), сказал секретарь Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов.

Он также обнародовал статистику на 1 сентября этого года: "Согласно информации на 1 сентября 2017 года, 3868 взяты на учет как без вести пропавшие. 3126 из них военнослужащие, 742 – гражданские лица. Среди гражданских лиц 62 - дети, 262 – женщины, 302 – старики. Кроме того, получена информация о том, что 872 из 3868 пропавших без вести были взяты армянскими военнослужащими в плен, заложники или же задержаны. 591 из них военнослужащие, 281 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 29 были детьми, 98 женщинами, 111 стариками".

Руководитель Рабочей группы отметил о нарушении армянской стороной во время конфликта всех международных норм.