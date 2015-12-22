​Госдеп: президенты Азербайджана и Армении признали ухудшение обстановки

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ США "твердо нацелены" на мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать состоявшуюся в субботу в Швейцарии встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. Как подчеркнул Кирби, "этот саммит дал лидерам двух стран возможность впервые за год встретиться лицом к лицу и прояснить позиции". По его словам, "президенты признали ухудшение обстановки".

Кирби отметил поддержку Вашингтоном "мер по сокращению числа жертв среди мирного населения". По его словам, американская делегация "в Минской группе ОБСЕ вместе с российскими и французскими коллегами продолжает обсуждать все эти меры".

Представитель госдепартамента подчеркнул важность "народной дипломатии, особенно в сообществах в Нагорном Карабахе, где люди поколениями жили бок о бок и теперь должны снова доверять друг другу".