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    Главы МИД России и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Встреча прошла в закрытом для прессы формате© Sputnik/ Асатур Есаянц

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Ереване переговоры со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Встреча прошла в закрытом для прессы формате.

    Повестка дня переговоров включала в себя вопросы двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Главы дипведомств также обсудили проблематику региональной безопасности, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

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