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    ​Глава МИД Швеции: Необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации нагорно-карабахского конфликта

    Призываем стороны работать на благо мирного решения конфликта

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Не существует военного пути решения нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ,  об этом заявила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

    Как подчеркнула министр М. Вальстрем, необходимо сделать все, чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта.

    По ее словам, надо приложить все усилия для поиска решения под эгидой Минской группы ОБСЕ. "Призываем стороны работать на благо мирного решения конфликта", - заявила министр.

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