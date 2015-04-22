Глава МИД России: Есть возможность найти общеприемлемые решения для продвижения процесса нагорно-карабахского урегулирования

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Россия продолжает делать все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ряду российских СМИ.

"Мы будем продолжать работу по выходу из кризиса. Есть возможность найти общеприемлемые решения для продвижения вперед процесса урегулирования этого конфликта", - заявил С.Лавров. Глава МИД выразил надежду, что тому будут способствовать встречи как российских и армянских официальных лиц в Ереване в ближайшие дни, так и встречи, которые проведет министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе своего визита в Россию в мае.

"Этот вопрос (нагорно-карабахского конфликта) я считаю уже перезрел", - заявил С.Лавров.

Он подчеркнул, что Россия выступает за нормализацию армяно-турецких отношений, а также за скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и таким образом нормализации армяно-азербайджанских отношений.