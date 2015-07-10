Глава МИД Азербайджана: Вопрос статуса на данный момент неразрешим

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Позиция Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского урегулирования ясна и она является однозначной. В качестве компромисса мы можем обсуждать статус Нагорного Карабаха только в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

При этом, министр отметил, что "всем ясно, что вопрос статуса на данный момент не является разрешимым". Поэтому он отметил необходимость в выведении войск с оккупированных территорий Азербайджана, после чего население сможет вернуться в свои дома, включая прилегающие районы, и могут быть открыты коммуникации: "И, тем самым, шаг за шагом, мы смогли бы создать связи в регионе".

Министр отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также азербайджанская сторона предпринимают шаги в направлении урегулирования конфликта, "осталось чтобы и Армения приняла это".