Глава МИД: Австрия готова содействовать Азербайджану и Армении в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Австрия готова содействовать Армении и Азербайджану в поисках путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью "Арменпресс".

"Пока рано говорить об инициативах – многое зависит от региональных развитий. Мы не являемся членом Минской группы, но сделаем все для поддержания Минского процесса", - заявил глава МИД Австрии.

"Одно безусловно – нет военного пути урегулирования конфликта, и вовлеченные стороны должны сделать максимум для сотрудничества, установления доверия и диалога, сконцентрировавшись на дипломатии, а не военных действиях. Еще одна вспышка насилия может стать роковой", - подчеркнул С. Курц.

С 1 января 2017 года Австрия примет председательство в ОБСЕ.