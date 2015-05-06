МИД Эстонии: "выборы" в Нагорном Карабахе незаконны

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Эстония не признает независимость Нагорного Карабаха и поэтому не считает результаты прошедших 3 мая "парламентских выборов" законными и действительными. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте министерства иностранных дел Эстонии.

По словам министра иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус, следует решить нагорно-карабахский конфликт и гарантировать безопасность и стабильность всего региона посредством международных переговоров.

"Переговоры должны определить будущее Нагорного Карабаха, статус региона не может быть изменен проведением незаконных выборов", - заявила министр.

Она добавила, что Эстония поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.