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    МИД Эстонии: "выборы" в Нагорном Карабахе незаконны

    Глава МИД: Статус региона не может быть изменен проведением незаконных выборов

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Эстония не признает независимость Нагорного Карабаха и поэтому не считает результаты прошедших 3 мая "парламентских выборов" законными и действительными. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте министерства иностранных дел Эстонии.

    По словам министра иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус, следует решить нагорно-карабахский конфликт и гарантировать безопасность и стабильность всего региона посредством международных переговоров.

    "Переговоры должны определить будущее Нагорного Карабаха, статус региона не может быть изменен проведением незаконных выборов", - заявила министр. 

    Она добавила, что Эстония поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. 

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