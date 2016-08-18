​Эльчин Гулиев: Мужество и боевая решимость азербайджанского солдата расшатали военно-политический режим Армении

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Боевой дух и непобедимость характеризуют все виды войск нашей национальной армии".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он отметил, что под руководством Ильхама Алиева оснащенные самым современным оружием и военной техникой Вооруженные силы Азербайджана в ответ на провокации армян в апреле в короткие сроки уничтожили считавшиеся неприступными позиции, места дислокации, командные пункты и штаб-квартиры врага: "Мужество и боевая решимость азербайджанского солдата расшатали военно-политический режим Армении и вынудили принять неизбежность поражения врага. Уверены, что в кратчайшие сроки наш народ отметит день победы, наша территориальная целостность восстановится и на всем протяжении границы будут развеваться наши государственные флаги".