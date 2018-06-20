Экс-замминистра обороны Армении прятал продукты питания для солдат в Карабахе

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Стало известно, что бывший заместитель министра обороны Армении, экс-депутат Манвел Григорян прятал большое количество мясных консерв с надписью "Доля солдата" и другие продукты, товары, не подлежащие продаже на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Отмечается, что утром 20 июня был проведен обыск в принадлежащем депутату НС Армении Манвелу Григоряну особняке, расположенном на территории "Ара лер" в Карабахе.

В результате обыска обнаружено большое количество мясных консерв с надписью "Доля солдата", сигареты, солдатское нижнее белье и одежда, бензин, патроны автомата калибром 7,62 и 5,45 мм.

Отметим, что 19 июня в отношении Манвела Григоряна вынесено решение об аресте.