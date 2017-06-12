Джеймс Аппатурай: Наша четкая позиция содействовать Минской группе ОБСЕ

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Все страны-участницы НАТО обеспокоены ростом вооружений в регионе Южного Кавказа. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, это сопровождается политической напряженностью. "Как вы знаете, две страны-союзницы НАТО (Франция и США) являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И они привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - отметил Аппатурай.

Позиция НАТО, продолжил он, вполне ясна – понижение напряженности, понижение уровня военных действий и мирный процесс.

"Мы пристально следим за ситуацией с безопасностью в этом регионе. Мы периодически получаем свежие сведения по этому поводу. Я должен сказать, что в настоящее время уровень обеспокоенности среди стран-участниц НАТО достаточно высок, поскольку недавно имели место столкновения, прозвучали более воинственные заявления, есть пострадавшие. НАТО непосредственно не вовлечен в процесс, и я не могу вовлечь Альянс в него. Наша четкая позиция – содействовать Минской группе ОБСЕ", - подчеркнул Джеймс Аппатурай.

По его словам, НАТО, несомненно, продолжит содействовать шагам, предпринятым двумя странами и сопредседателями в направлении мирного урегулирования проблемы.