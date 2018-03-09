 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Действующий председатель ОБСЕ: Мы поддерживаем работу сопредседателей МГ по карабахскому урегулированию

    Анджелино Альфано: ОБСЕ фокусируется на решении так называемых затяжных конфликтов

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "ОБСЕ поддерживает деятельность сопредседателей Минской группы в рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

    Как передает Report, об этом заявил действующий председатель организации, глава МИД Италии Анджелино Альфано в ходе выступления в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

    "В вопросе Нагорного Карабаха мы продолжим поддерживать деятельность сопредседателей Минской группы для окончательного решения этого конфликта", - заявил А.Альфано.

    По его словам, ОБСЕ в этом году сфокусируется на решении так называемых затяжных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского, приднестровского конфликтов и конфликта в Грузии.

    Напомним, Италия председательствует в ОБСЕ в этом году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi