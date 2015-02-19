Азербайджанский депутат выдвинул в ПА ОБСЕ предложение о замене стран-сопредседателей Минской группы

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Азай Гулиев выдвинул предложение о замене стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом А.Гулиев заявил в ходе выступления на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Депутат отметил, что смена состава сопредседателей Минской группы может привести к возникновению "свежих идей" в процессе урегулирования. Он предложил включить в состав сопредседателей Германию и Турцию.

А.Гулиев отметил, что Германия имеет долгосрочное сотрудничество с обеими странами конфликта. Кроме того он напомнил, что в ходе недавней встречи с президентом Азербайджана канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении активизировать свои усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.