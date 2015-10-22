Азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 огневых ударов по позициям врага

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 89 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Ярымджа, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Шихлар, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 95 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.