​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 91 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар и Чинари Бердского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Ярымджа, Гейарх, Чайлы Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Тезекенд, Гийамеддинли, Баш Гярвянд, Кянгярли, Юсифджанлы, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Алханлы, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района,Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.