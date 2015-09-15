​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 101 раз за сутки

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 101 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван и Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гаймаглы и Кемерли Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шыхлар, Мярзили, Джавахирли, Шураабад, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедлы, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 151 огневой удар по огневым точкам, позициям и окопам врага.