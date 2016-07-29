Армянские вооруженные подразделения 24 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 24 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Воскеван, Шаваршаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, в селах Гушчу Айрым, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селах Мунджуглу и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах Гёйгёльского, Горанбойского и Джабраильского районов.