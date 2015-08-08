Армяне вновь обстреляли азербайджанские позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта нарушили режим прекращения огня 110 раз, используя 60-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Джавахирли, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Ширванли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.