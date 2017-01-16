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    Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов

    Режим прекращения огня был нарушен 42 раза

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя 60, 82 и 120-мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 42 раза.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Алибейли, Агбулаг и Коханаби Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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