Армяне обстреляли азербайджанские позиции из гранотометов и крупнокалиберных пулеметов

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 79 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-миллиметровые минометы, гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт Тертерского района, Сарыджалы, Юсифджанлы, Джавахирли, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативное положение, азербайджанские вооруженные силы нанесли 88 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.