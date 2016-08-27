Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 14 раз за сутки

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 14 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, на безымянных высотах в Товузском и Гядабейском районах.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.