Армяне нарушили режим прекращения огня в 7 раз

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 7 раз, сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Фарахли и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.