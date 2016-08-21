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    Армяне нарушили режим прекращения огня в 7 раз

    Позиции Вооруженных Сил Азербайджана подверглись огню

    Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 7 раз, сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Фарахли и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.

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