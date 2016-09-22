Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 21 раз

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 21 раз. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селе Гаймаглы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш-Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского и Джебраильского районов.