Араз Азимов: В случае проведения референдума по поводу Нагорного Карабаха, в нем примет участие весь азербайджанский народ

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов прокомментировал вопрос возможности проведения референдума касательно нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report, А. Азимов заявил журналистам, что вопрос проведения референдума на данный момент не обсуждается.

"В случае если этого требует конституция Азербайджана, может быть проведен референдум на всей территории Азербайджана. Если в какой-то период решение конфликта выйдет на уровень вынесения вопросов на референдум, тогда азербайджанский народ сможет принять участие в референдуме. Определение статуса региона должно проводиться в рамках легитимного процесса. А это возможно при участии изгнанного с этих земель населения", - сказал он.