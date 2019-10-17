Закир Гасанов обсудил с сопредседателями ситуацию в Газахском направлении фронта

17 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимися с визитом в нашей стране сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на линии соприкосновения войск, армяно-азербайджанской государственной границе, в частности в Газахском направлении фронта и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.