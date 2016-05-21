Вице-президент США позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, В ходе беседы состоялось обсуждение динамики успешного развития азербайджано-американских двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением напомнил о встрече, проведенной с Джо Байденом в конце марта этого года в Вашингтоне.

Глава государства и вице-президент США подчеркнули проведение эффективных обсуждений во время этой встречи. Одновременно было отмечено значение встреч, проведенных недавно в Вене по инициативе Соединенных Штатов Америки, в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Президент Азербайджана отметил важность скорейшего урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах успешно развивающихся азербайджано-американских связей.