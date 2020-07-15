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Великобритания призвала положить конец нарушениям прекращения огня

Великобритания призвала положить конец нарушениям прекращения огня "Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавними нарушениями режима прекращения огня на международной границе между Арменией и Азербайджаном и глубоко сожалеет о гибели людей".
Нагорно-карабахский конфликт
15 июля 2020 г. 01:31
Великобритания призвала положить конец нарушениям прекращения огня

"Соединенное Королевство глубоко обеспокоено недавними нарушениями режима прекращения огня на международной границе между Арменией и Азербайджаном и глубоко сожалеет о гибели людей".

Как передает Report, об этом говорится на странице Facebook посольства Великобритании в Азербайджане.

 "Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и вступить в диалог, чтобы деэскалировать ситуацию и избежать дальнейших жертв.

Настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от риторики, которая может усилить напряженность.

Мы подтверждаем нашу поддержку переговорному процессу сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленному на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Продолжающееся насилие угрожает региональной стабильности и развитию и подчеркивает необходимость возобновления официальных переговоров", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya atəşkəs rejiminin pozulmasına son qoymağa çağırdı

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