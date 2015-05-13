​Уорлик: Президенты Азербайджана и Армении желают интенсификации переговоров

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Дата встречи президентов Азербайджана и Армении еще не определена, но оба президента выразили желание интенсифицировать диалог.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик в Вашингтоне.

"Дата встречи президентов еще не определена, но оба президента выразили желание интенсифицировать диалог, и так как роль посредников заключается в устройстве нормального переговорного процесса, мы в скором времени посетим регион для того, чтобы подготовить встречу президентов", - отметил сопредседатель.

По его мнению, все стороны конфликта в настоящее время желают достижения мирного урегулирования.

"Этот конфликт продолжается уже слишком долго и унес слишком много жизней. Мы хотим, чтобы этому пришел конец", - подчеркнул сопредседатель МГ ОБСЕ.