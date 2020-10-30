Список уничтоженной и выведенной из строя вражеской техники

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 "Град", 10 различных видов пушек, 2 самоходных гаубицы "Гвоздика", 1 ЗРК "Оса", 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы автомобильной техники противника.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.