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Список уничтоженной и выведенной из строя вражеской техники

Список уничтоженной и выведенной из строя вражеской техники В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 09:38
Список уничтоженной и выведенной из строя вражеской техники

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 штурмовика Су-25, 3 танка Т-72, 1 БМП, 2 РСЗО "Смерч" и 1РСЗО БМ-21 "Град", 10 различных видов пушек, 2 самоходных гаубицы "Гвоздика", 1 ЗРК "Оса", 1 радиолокационная станция П-18, 4 единицы автомобильной техники противника.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Destroyed and wrecked military equipment of Armenians
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin məhv edilən və sıradan çıxarılan döyüş texnikası

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