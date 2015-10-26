 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Сопредседатели Минской группы ОБСЕ перейдут на территорию Азербайджана через линию соприкосновения войск

    Планируется переход сопредседателей на контролируемую ВС Азербайджана территорию с противоположной стороны линии соприкосновения войск

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ На линии соприкосновения войск пройдет мониторинг.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    По информации, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 27 октября на линии соприкосновения войск на территории Тертерского района запланирован мониторинг.

    С азербайджанской стороны мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Евгений Шаров и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Джири Аберле и Христо Христов.

    Во время мониторинга планируется переход сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Пьера Андрю (Франция), Джеймса Уорлика (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика с противоположной стороны линии соприкосновения войск на контролируемую Вооруженными силами Азербайджана территорию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi