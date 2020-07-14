МИД Пакистана: Провокации Армении - это попытки отвлечь международное сообщество

Пакистан решительно осуждает нападение армянских войск на Товузский район Азербайджана 12 июля и выражает искренние соболезнования семьям погибших

Пакистан решительно осуждает нападение армянских войск на Товузский район Азербайджана 12 июля и выражает искренние соболезнования семьям погибших. Как сообщает Report cо ссылкой на пакистанское информационное агентство DND, об этом заявили в МИД этой страны.

"Неурегулированный конфликт в Нагорном Карабахе представляет серьезную угрозу для регионального мира и безопасности с далеко идущими последствиями.

Недавние провокационные действия являются проявлением попытки Армении отвлечь международное сообщество и помешать продолжающемуся процессу переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как это зафиксировано в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

Пакистан подтверждает свою принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики", - отмечается в заявлении.