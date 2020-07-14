В Товузе мирный житель погиб в результате обстрела ВС Армении

Противник в Товузе убил мирного жителя за столом

Уполномоченная по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева посетила дом мирного жителя Азизова Азиза Иззят оглу 1944 г.р., убитого в результате артиллерийского обстрела, открытого вооруженными силами Армении на направлении Товузского района.

Как передает командированный в Товузский район сотрудник Report, омбудсман посетила место происшествия и ознакомилась с текущей обстановкой.

"Как известно, несколько дней назад правительством Армении совершен очередной акт агрессии против Азербайджана. Прибыла сюда как Уполномоченный по правам человека, чтобы провести мониторинг. Отметить агрессию против мирного населения. Мы подготовим расширенный отчет и в самое скорое время отправим в соответствующие международные организации. Армения и на этот раз нарушила все существующие в области прав человека международные документы. Убит проживающий здесь пожилой человек, инвалид. Вот трагедия, которая произошла с пожилым человеком, инвалидом, когда он готовился к ужину. Его хлеб остался на столе", – сказала омбудсман Сабина Алиева.