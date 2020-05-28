Посол: ЕС поддерживает субстантивные переговоры по карабахскому конфликту

Евросоюз не признает проведенные на оккупированных территориях Азербайджана т.н. "президентские выборы" и "церемонию принесения присяги".

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в письме посла Евросоюза в Грузии Карла Хартсела.

Письмо было представлено в ответ на заявление Центра интеграции азербайджанцев Грузии, в котором предъявляется протест против проведения сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе "президентских выборов" и организации в Шуше "церемонии принесения присяги".

Посол отметил, что эти события не могут нанести ущерб на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или на результате продолжающегося переговорного процесса: "Евросоюз решительно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей, нацеленные на субстантивные переговоры. ЕС готов и впредь поддерживать усилия для скорейшего мирного урегулирования конфликта".