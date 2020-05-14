Помощник президента: Армения отступает от переговорного процесса

"Своей агрессивной риторикой Армения наносит удар по деятельности стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта"

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал информационному порталу EurActiv.

Х.Гаджиев выразил сожаление по поводу отсутствия конструктивных действий Еревана для продвижения в переговорах и отметил, что Армения отступает от переговорного процесса.

Помощник президента подчеркнул, что единственным путем решения конфликта является поэтапное урегулирование, начиная с освобождения оккупированных территорий Азербайджана, вывода армянских войск с этих территорий и возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли.

По его мнению, так называемые "выборы" в Нагорном Карабахе еще раз продемонстрировали, что незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, является не чем иным, как преступным образованием, составной частью мафиозных кланов политического руководства Армении: "Эксплуатация серебряных рудников в оккупированном Нагорном Карабахе и незаконный экспорт драгоценных металлов уже превратились уже в традицию. Полученные от этой сферы деньги используются для финансирования скрытой деятельности политического руководства Армении".